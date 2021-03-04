Эксперт: на Донбассе война, которая нужна Западу

Ситуацию на линии соприкосновения на Донбассе прокомментировал российский политолог, член Зиновьевского клуба МИА «Россия сегодня» Дмитрий Куликов.

Эксперт отметил, что увеличение количества обстрелов, а также те процессы, которые идут на Украине, могут быть опасным сигналом эскалации конфликта, пишет ИА Русская Весна .

Он отметил, что сейчас достаточно четко прослеживается влияние Запада на Киев. То, что происходит на Донбассе, по его мнению, выгодно западным странам, чтобы расшатывать ситуацию вокруг России.





«То, что касается обострения, которое явно уже. Уже дневные есть обстрелы. Вот я знаю последние новости из Еленовки в частности. Все это часть одного сценария», - заявляет эксперт.

В случае, если Украина выйдет из Минских соглашений, то в ближайшее время вряд ли появится альтернатива, которая их заменит. Он отметил, что к нынешней ситуации Киев, по сути, движется с начала конфликта на востоке страны.

Киев, по его мнению, удерживает контроль над всей территорией страны исключительно путем диктатуры. Эксперт заявил о давлении на оппозицию, которая только усиливается.

«Они удерживать контроль над своей территорией и удерживать режим господства, в том числе и Запада, над этой территорией могут только путем введения какого-то режима, который близок к режиму диктатуры, а скорее, фашистской диктатуры», - заявляет эксперт.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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