ВВС США скорректировали план полета своих бомбардировщиков у границ России

Украинские СМИ обратили внимание на то, что США неожиданно скорректировали план полета своих бомбардировщиков у границ России. Изначально сообщалось о патрулировании стратегической авиацией восточных районов Баренцева моря.

Первое патрулирование совершили стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, которые в прошлом месяце прибыли в Норвегию и разместились на авиабазе Орланд. Полет первых двух самолетов датируется 26 февраля. Как сообщало командование ВВС США в Европе и Африке на своей официальной странице, он осуществляется во взаимодействии с ВМС Норвегии. Бомбардировщики шли под прикрытием истребителей F-35.

Сначала в сообщении командования говорилось о патрулировании «восточных районов Баренцева моря». Однако через 26 минут после публикации информация была отредактирована, указывают украинские журналисты. Вместо этой фразы появилось «Норвежское море».

Объясняется это, по всей видимости, тем, что США не захотели вызывать гнев России в очередной раз.

Дело в том, что «восточные районы Баренцева моря» предполагают не только границу с Россией у Мурманска, но и военно-морские базы Северного флота РФ, где базируются многие корабли, в том числе ракетный крейсер «Петр Великий» и атомная подлодка К- 535 «Юрий Долгорукий».

Также в зоне патрулирования располагается и Северодвинск, где на «Севмаше» ремонтируют атомные субмарины.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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