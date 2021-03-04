В ЛНР заявили о превосходстве ВСУ и выразили надежду на Россию

Сегодня, 22:55

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В ЛНР заявили о превосходстве ВСУ и выразили надежду на Россию

Журналист и политик ЛНР Родион Мирошник сообщил о превосходстве ВСУ над силами ДНР и ЛНР, и отметил, что Луганск и Донецк «вынуждены с надеждой смотреть в сторону России» в случае эскалации конфликта. В эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» представитель ЛНР в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе добавил, что против 600 тысяч украинских военных армии ДНР и ЛНР пока ответить нечем.

Экс-представитель Партии Регионов Родион Мирошник заявил, что несопоставимость сил ВСУ и армий ДНР и ЛНР является довольно ощутимой, что явно не на пользу защитникам Донбасса. 

«Как бы нам ни хотелось иметь численное превосходство перед ВСУ, но против фактов ведь не попрешь. Сейчас официальная армия Украины – около 240 тысяч, плюс еще 360 тысяч находится под руководством Авакова. Всего 600 тысяч людей обученных, агрессивных, с оружием в руках, причем большинство из них прошли АТО и жаждут крови. Цифры с нашей стороны я не буду называть, но разница внушительная», - сообщил Родион Мирошник в студии программы «Вечер с Владимиром Соловьевым». 

Представитель ЛНР отметил, что защитникам Донбасса однозначно придется обращаться за помощью к России, потому что без подкрепления они не смогут защитить мирных граждан от агрессии ВСУ. 

«От Донецка до передовой всего 10 километров, от Луганска до линии фронта около 12 км. Тяжелая артиллерия ВСУ может теоретически достать до центра города уже прямо сейчас, с линии разграничения», - добавил Мирошник.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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