Титоренко обозначил дальнейшую политику России по ЦАР

Сегодня, 21:00

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Титоренко обозначил дальнейшую политику России по ЦАР

Посол России в ЦАР Владимир Титоренко подтвердил намерение Москвы оказывать дальнейшую военную поддержку правительству страны. 

Российский посол в Центральноафриканской Республике Владимир Титоренко встретился с главой парламента страны Лораном Нгон Баба 2 марта. 

По итогам встречи Титоренко пообщался с журналистами. По его словам, стороны обсудили дальнейшее сотрудничество в области обеспечения безопасности в ЦАР.  

Владимир Титоренко подтвердил намерение Москвы продолжать оказывать правительству ЦАР военную поддержку. Известно, что российская сторона безвозмездно поставляет Центральноафриканской Республике вооружение. Помимо этого, российские инструкторы, которых многие СМИ называют «ЧВК Вагнера», оказывают военнослужащим ЦАР поддержку в борьбе с боевиками «Коалиции патриотов за перемены» (CPC).  

Это бандформирование было основано бывшим президентом ЦАР Франсуа Бозизе, который намеревался захватить власть с помощью силового переворота. Армия FACA дала отпор боевикам, вынудив Бозизе бежать. 

Титоренко уверен, что вести переговоры с беглым политиком или теми, кто присягнул ему на верность, бессмысленно. 

«Примирение с силами, которые стали врагами ЦАР, и которые финансируются зарубежными странами, невозможно», — подчеркнул российский посол.  

После стабилизации обстановки Россия намерена продолжить сотрудничество с ЦАР с области сельского хозяйства, энергетики и т.д. 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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