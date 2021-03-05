Forbes: страх перед ядерным арсеналом России загоняет США в ловушку

США могут сами загнать себя в ловушку из-за страха перед ядерным арсеналом России.

Издание Forbes опубликовало статью, автор которой объясняет, какие последствия будет иметь для США стремление увеличить свой ядерный арсенал.

Вашингтон и ранее не раз заявлял о том, что готов к жестким ответам на развитие ядерного арсенала другими странами. В частности, США ввели санкции в отношении Северной Кореи и Ирана, чтобы не допустить развитие в этих странах ядерных программ.

Политический эксперт Майкл Крепон отмечает, что США продолжают содержать по всему миру десятки военных баз. На это уходит немало денег. Но при этом средства необходимо выделять и на развитие вооружения. Достаточно много средств направляется также на поддержание ядерного арсенала страны.





Эксперт отмечает, что президент США Джо Байден не пойдет на применение ядерного оружия. Сейчас оно является, по сути, дорогостоящим страховым полисом. Тем не менее, Пентагон отказываться от него не будет как раз из-за того, что оно является некой гарантией безопасности.

Но эта безопасность достигается, если соперники имеют примерно равный по силе арсенал. То есть, США будут стремиться к тому, чтобы не уступать РФ по мощности своего ядерного запаса.

В тоже время крайне важно достигнуть баланса, когда развитие и поддержание ядерного арсенала не будет съедать весь выделяемый оборонному ведомству бюджет. Необходимо добиться того, чтобы выйти на тот уровень, когда на эти цели будет выделяться достаточно средств, но при этом не пострадают от недостатка финансирования другие направления, отмечают эксперты.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529