Истребители НАТО Eurofighter Typhoon нарушили военные учения России в Черном море

Российским ВКС помешали провести учения истребители НАТО.

Произошел этот инцидент над водами Черного моря, передает Аvia.pro.

Авиация НАТО 4 марта приблизилась к российским боевым самолетам в зону видимости и начала их преследование. Маневры рядом с российской авиацией осуществляли испанские Eurofighter Typhoon. Они базируются на авиабазе НАТО в Румынии и уже не раз совершали маневры над черноморской акваторией.





Информацию о маневрах Eurofighter Typhoon ВВС Испании опубликовал также Телеграм-канал «Военный обозреватель». В сообщении указано, что эти самолеты были подняты в воздух для сопровождения российских боевых самолетов, выполнявших полет над Черным морем.

Сообщается, что серьезных провокаций удалось избежать. Но, как отмечают эксперты, эти действия НАТО указывают, что Североатлантический альянс готов и далее усугублять ситуацию, провоцируя Россию на жесткие ответные меры.

Как отметил осведомленный источник, российская авиация проводит учения над Черным морем. Официальных заявлений касательно действий натовской авиации, вмешавшейся в ход учений, от Минобороны РФ пока не прозвучало.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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