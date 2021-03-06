США разместили в Румынии 18 ОТРК, способных нанести одновременный удар по Крыму

18 тактических ракетных комплексов M142 HIMARS появились на вооружении Румынии. Они способны наносить удары на значительные расстояния, в том числе - доставать до Крыма.

Американские ОТРК могут иметь в оснащении снаряды залпового огня либо тактические ракеты. Для РФ наибольшую угрозу представляют собой снаряды AFOM. Дальность их поражения оценивается в 300 километров. Путем несложных подсчетов нетрудно догадаться, что НАТО (Румыния является членом Альянса с 2004 года, - Авт.) в случае необходимости может запросто достать этими снарядами до территории полуострова Крым.

В сети недавно была опубликована фотография с новыми ОТРК, предназначенными для Румынии. Поставки M142 HIMARS осуществлялись с США. Количество известно - речь идет о 18 поставленных комплексах. При этом остается неизвестно, с каким комплектом боеприпасов поставлено это вооружение.

Эксперты не исключают, что Москва отреагирует на поставки и развернет на территории Крыма дополнительные комплексы «Искандер» и «Искандер-М».

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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