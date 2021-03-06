InfoBrics: США намерены превратить Румынию в плацдарм для атаки на Россию в Черном море

США намерены превратить Румынию в свой военный плацдарм для оказания давления на Россию и Приднестровье в Черном море. В этом убежден греческий политолог Пол Антонопулос.

Соединенные Штаты недавно перебросили в румынский порт Констанца на Черном море системы залпового огня HIMARS. Речь шла о 54 комплексах. Еще 20 ранее были получены Польшей. Известно, что несколько комплексов будут установлены всего в 70 километрах от границы с Молдавией. Это, объясняет Антонопулос в статье на страницах издания InfoBrics, часть американской стратегии.

Румыния - мирная страна, ей не от кого защищаться такими системами, поэтому очевидно, что, цель у размещенных Вашингтоном ракет явно другая. Черное море в понимании США - лучшая точка оказания давления на Россию. Этот регион для них значимее, нежели Прибалтика.

«У черноморских государств-членов НАТО (Турция, Болгария и Румыния) не хватает сил бросить вызов российскому флоту, поэтому Вашингтон помогает им», - поясняет политолог.

В случае конфликтной ситуации американцы смогут оперативно перебросить свои системы, к примеру, в Грузию или Украину - это позволит им как можно ближе подобраться к России.

В прошлом году США отработали маневр по оперативной переброске вооружения из Германии на румынское побережье и обратно.

«Не вызывает сомнений, против кого были направлены эти маневры, учитывая, что между румынским побережьем и Россией всего 400 километров», — констатировал Пол Антонопулос.

Близость Румынии к Молдове - еще один козырь, который вознамерились разыграть американцы в своей игре против РФ. При этом Кишинев с новым президентом не против добровольно примкнуть к кампании Запада по оказанию давления на Москву. Поэтому, по мнению политолога, системы HIMARS могут быть направлены и против российского миротворческого контингента в Приднестровье.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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