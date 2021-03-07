На Украине рассказали о полученном из США приказе не воевать за Крым

Политолог из Украины Вадим Карасев сообщил, что Киев не смог сопротивляться России в 2014 из-за Крыма по приказу США.

Как сообщил эксперт, решение касательно Крыма было принято СНБО еще до того, как регион стал частью России. Причиной стала боеспособность армии и рекомендации западных партнеров. Политолог напомнил, что в 2014 году Украина не смогла бы получить военную поддержку НАТО, а из-за риска начала войны США вынудили Киев фактически сдать Москве Крым.

«В США сказали, что не надо. Потому что, если бы мы дернулись, у России появились бы основания идти на Херсон и Николаев. Они планировали дойти до Приднестровья», - сообщил Карасев.

Также эксперт добавил, что для Украины спустя 7 лет ситуация особо не изменилась. Боеспособность ВСУ до сих пор вызывает сомнения, несмотря на поставку вооружения США и странами Евросоюза. Карасев уверен, что перед Москвой у Киева до сих пор нет никаких шансов, а Запад практически точно не будет участвовать в полномасштабной войне в случае ее начала.

«Западные партнеры предупреждают нас: не дергайтесь. 7 лет назад у Украины была совсем другая армия. Сейчас хоть появилось Главное управление разведки и Силы спецопераций. Но и теперь мы не потянем войну с Россией. При этом мы так и не знаем до конца, поддержат ли нас», - заключил Карасев.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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