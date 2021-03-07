Истребитель F-15 ВВС США выпустил крылатые ракеты близ базы ВМФ РФ в Калининграде

Провокация США близ базы ВМФ РФ на территории Калининграда едва не закончилась реальным вооруженным конфликтом между НАТО и США.

Издание АвиаПро рассказало о вопиющем инциденте, случившемся недавно. По его данным, во время полета истребитель F-15 ВВС США, находясь на небезопасном от базы Военно-морского флота России расстоянии, выпустил две крылатые ракеты AGM-158 JASSM.

Для большинства существующих систем ПВО они являются невидимыми, но только не для С-400 «Триумф». Видимо, именно на это и был рассчитан пуск.

Американцы явно надеялись, что пуск крылатых ракет вынудит РФ привести в активный режим свой передовой зенитно-ракетный комплекс, благодаря чему они смогут протестировать систему ПВО России. Ведь «Триумф» может выявлять даже малозаметные цели.

На желание считать параметры работы С-400 указывал и тот факт, что в момент пуска ракет близ F-15 были самолеты радиоэлектронной разведки.

Эксперты считают это безрассудным поступком НАТО. Россия вполне могла бы счесть пуск ракет нападением, и перехватить не только ракеты, но и сбить самолет, который выпустил их.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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