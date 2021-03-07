В Эстонии школьников готовят к войне с Россией

В Эстонии все больше подростков проходят подготовку для участия в войне с Россией. Об этом сообщает RT со ссылкой на экспертов.

Министр обороны Эстонии Калле Лаанет ранее сообщал, что в стране с каждым новым днем возрастает число молодых людей, которые изъявляют готовность и желание быть задействованы в сопротивлении противнику. Проведенные соцопросы показали, что их доля увеличилась с 54 до 63 процентов.

Присутствие в стране войск НАТО поддерживают порядка трех четвертей населения, а 65 процентов респондентов уверены, что дислокация контингента иностранных военнослужащих существенно повысила безопасность Эстонии.

Эксперты в беседе с изданием обратили внимание на рост русофобии, которая подогревается официальными властями. Эстонцев пытаются запугать внешней опасностью.

«Миф об "угрозе с Востока" превратился в навязчивую идею эстонских властей, а благодаря масштабной пропаганде значительная часть населения "заразилась" русофобским алармизмом», - приводит RT слова заведующего Центром постсоветских исследований Института экономики РАН Леонида Вардомского.

Специалист считает, что этим власти пытаются отвлечь эстонцев от внутренних проблем страны.

Владислав Воротников, ведущий научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО, обратил внимание на то, что Эстония уже не первый год формирует у собственного населения образ России как врага и уже успела преуспеть в этом направлении.





Источник: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529