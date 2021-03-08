Немецкие эксперты: армия России слаба в воздухе и на воде

Сегодня, 00:30

Ольга Громова

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Немецкие эксперты: армия России слаба в воздухе и на воде

Россия с каждым новым днем становится сильнее и мощнее, поэтому все больше представляет угрозу для стран Запада. Об этом идет речь во внутреннем документе, подготовленном аналитиками Министерства Германии, сообщает издание Welt am Sonntag.

Эксперты настаивают на том, что странам Европы следует усилить бдительность, поскольку «на вооружении армии России находятся 6 тыс. 375 ядерных боеголовок, а политика Кремля нацелена на ослабление позиций НАТО».


В то же время Москва имеет не менее 840 тысяч военнослужащих - они хорошо обучены и владеют оружием. Вообще Вооруженные силы России - это ее сильная сторона, считают в Германии. Армия может очень быстро добиться превосходства на любой территории.

ВС называются неплохим политическим инструментом. Затраты - довольно низкие, но при этом они генерируют максимальную пользу.

Слабостью России аналитики Минобороны Германии называют малое количество беспилотников и современных боевых кораблей, из-за чего возможности страны в воздухе и в море ограничиваются.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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