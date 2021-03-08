Война в Афганистане обнажила масштабы коррупции в Пентагоне

В США заявили о миллиардах, потраченных впустую во время войны в Афганистане.

По оценкам экспертов, около 2,4 млрд долларов были истрачены за менее чем 15 лет на инфраструктурные объекты, которые в итоге либо вовсе не используются, либо не обслуживаются должным образом, пишет «Взгляд », ссылаясь на западные СМИ. Наибольшая часть этой суммы была расходована Пентагоном. Военное ведомство США, к слову, уже не раз оказывалось в центре антикоррупционных расследований.

Так, по итогам проверки, США закупили в Афганистане капитальные активы на сумму 7,8 млрд долларов. Но из них около 30% на момент проверки либо не использовались вообще, либо были уничтожены, либо использовались не по назначению. В числе таких объектов больница Саланг в провинции Парван, учебный центр национальной полиции Вардак, база морской пехоты Кэмп-Лэзернек в провинции Гильменд.

Немало денег, по оценкам экспертов, США истратили впустую на дорогостоящее оружие. Уже не раз оказывалось, что оружие и военная техника, закупаемое Пентагоном, продается по заоблачным ценам, но при этом их эффективность очень сомнительна.

Примером этого может быть истребитель F-22 Raptor. Его цена достигает 155 млн долларов. Но он очень сложен и дорогой в обслуживании. К тому же находиться он может только в специальных ангарах, поскольку в противном случае разрушается его стелс-покрытие.

Подобных примеров множество. В Центре международной политики несколько лет назад назвали 27 бесполезных трат военного ведомства США на общую сумму 33 млрд долларов.

К тому же проблемой Пентагона остается коррупция. Только с 2013 по 2017 год в США были рассмотрены 1059 дел, связанных с фактами мошенничества и коррупции в деятельности министерства обороны США, по которым уголовному преследованию подверглись 1087 человек. Общая сумма взысканий превысила 413 млн долларов.

Также Пентагон не может достаточно точно уже много лет провести полноценный аудит своей финансовой деятельности. А все потому, что ведомство утаивает улики о миллиардных издержках, скрывая информацию о своих тратах. О том, что противниками США являются не Россия или Китай, а «бюрократия Пентагона» в свое время заявлял, находясь на посту министра обороны США Дональд Рамсфелд. С баланса ведомства загадочным образом исчезали здания, и даже военная техника.

Интересно, что до сих пор ни одна фирма не смогла завершить аудит Пентагона, поскольку масштабы мошенничества в ведомстве достигли небывалого размаха. Подделка данных была нацелена в основном на то, чтобы добиться от Конгресса увеличения оборонного бюджета.

В США уже давно знают о том, что Пентагон вытягивает деньги из бюджета на совершенно бесполезные цели. Удастся ли исправить ситуацию нынешнему президенту Джо Байдену, эксперты сомневаются.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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