США перебросили более 30 модифицированных САУ Paladin в Германию

США укрепляют военные позиции в Европе путем переброски оружия. Речь идет о более 30 единицах артиллерийской техники, в том числе и о последних модификациях самоходных артиллерийских установок M109A7 Paladin. Известно, что в Германию морем были переброшены средства полевой артиллерии и несколько тонн боеприпасов к артиллерийским установкам.

Военная техника и боеприпасы были направлены в казармы Коулмана – на военную базу близ Мангейма, где дислоцируется 405-я бригада полевой поддержки армии США. В ближайшее время САУ M109A7 Paladin американские военные выведут на боевые стрельбы. К слову, Paladin прибудут и в Польшу. Как сообщают местные СМИ, военную технику могут перебросить из Мангейма на строящуюся военную базу Повидз на польской территории. Однако эту информацию в Пентагоне не комментируют.

Стоит сказать, что из-за проекта «Северный поток — 2» у Вашингтона и Берлина в последнее время сложились довольно непростые отношения. Так, глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что Германия нуждается в трубопроводе несмотря на давление со стороны США. Однако американские санкции не единственная проблема на пути строительства газопровода. Проекту угрожают местные экоактивисты.

Ранее стало известно, что США выделят Украине военную помощь в размере 150 миллионов долларов с условием, что Киев проведет реформы оборонного сектора.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529