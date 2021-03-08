США перебросили более 30 модифицированных САУ Paladin в Германию

Сегодня, 14:05

Александр Зуев

0

Image 16+
США перебросили более 30 модифицированных САУ Paladin в Германию

США укрепляют военные позиции в Европе путем переброски оружия. Речь идет о более 30 единицах артиллерийской техники, в том числе и о последних модификациях самоходных артиллерийских установок M109A7 Paladin. Известно, что в Германию морем были переброшены средства полевой артиллерии и несколько тонн боеприпасов к артиллерийским установкам.


Военная техника и боеприпасы были направлены в казармы Коулмана – на военную базу близ Мангейма, где дислоцируется 405-я бригада полевой поддержки армии США. В ближайшее время САУ M109A7 Paladin американские военные выведут на боевые стрельбы. К слову, Paladin прибудут и в Польшу. Как сообщают местные СМИ, военную технику могут перебросить из Мангейма на строящуюся военную базу Повидз на польской территории. Однако эту информацию в Пентагоне не комментируют.

Стоит сказать, что из-за проекта «Северный поток — 2» у Вашингтона и Берлина в последнее время сложились довольно непростые отношения. Так, глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что Германия нуждается в трубопроводе несмотря на давление со стороны США. Однако американские санкции не единственная проблема на пути строительства газопровода. Проекту угрожают местные экоактивисты.

Ранее стало известно, что США выделят Украине военную помощь в размере 150 миллионов долларов с условием, что Киев проведет реформы оборонного сектора.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

США перебросили более 30 модифицированных САУ Paladin в Германию

Сегодня, 14:05

Война в Афганистане обнажила масштабы коррупции в Пентагоне

Сегодня, 09:15

Немецкие эксперты: армия России слаба в воздухе и на воде

Сегодня, 00:30

В Эстонии школьников готовят к войне с Россией

Вчера, 10:35

Истребитель F-15 ВВС США выпустил крылатые ракеты близ базы ВМФ РФ в Калининграде

Вчера, 09:25

InfoBrics: США намерены превратить Румынию в плацдарм для атаки на Россию в Черном море

6-03-2021, 21:25

США разместили в Румынии 18 ОТРК, способных нанести одновременный удар по Крыму

6-03-2021, 12:10

Истребители НАТО Eurofighter Typhoon нарушили военные учения России в Черном море

6-03-2021, 11:20

В Индии заявили о возможном взломе российских комплексов ЗРС С-400 «Триумф»

5-03-2021, 17:15

Forbes: страх перед ядерным арсеналом России загоняет США в ловушку

5-03-2021, 13:15

Титоренко обозначил дальнейшую политику России по ЦАР

4-03-2021, 21:00

ВВС США скорректировали план полета своих бомбардировщиков у границ России

4-03-2021, 13:15

Американский эксперт Злобин рассказал о реальном отношении Запада к Украине и Белоруссии

4-03-2021, 11:35

Два ракетоносца США сымитировали удар по Калининградской области

4-03-2021, 09:35

Milliyet: Турция поддержит Украину с моря в случае конфликта с Россией

3-03-2021, 14:25

Turkiye: армяне снова перебрасывают силы в Нагорный Карабах

3-03-2021, 14:25

Опубликовано видео дозаправки Ту-142 на высоте шесть тысяч метров

3-03-2021, 12:00

Sohu: ПРО США не сможет перехватить российскую ракету «Авангард»

3-03-2021, 10:45

Генерал-лейтенант: в случае войны Польше первой в НАТО предстоит принять удар

3-03-2021, 01:30

Кто помогал сирийской армии освобождать Пальмиру

2-03-2021, 21:30

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров