Украина перебрасывает военную технику на границу с Крымом

Спецкорреспондент обозревателя «Вести Крым» сообщил о стягивании военной техники со стороны Украины к границе с полуостровом. Среди эшелонов грузовых поездов, которые направляются в сторону Крыма, были замечены бронеавтомобили и военные тягачи, что явно свидетельствует о решительных намерениях Киева.

Капитан I ранга Сергей Горбачев указал, что такой подозрительной военной активизации со стороны Украины есть как минимум 3 объяснения. Первое – это то, что Киев активно наращивает военное присутствие с Крымом, что соответствует устремлениям НАТО. Второй фактор — это вероятные проведения тактических учений вместе с западными инструкторами, что является одной из стратегий военного сотрудничества Киева и Североатлантиеского альянса. В третьих, эксперт не исключает, что таким образом Украина пытается провоцировать Россию на необдуманные поступки, о которых можно потом доложить в международном сообществе и вызвать новые антироссийские санкции.

«В любом случае, нужно держать эту ситуацию под контролем, хотя шансы того, что Киев всерьез намерен напасть на Крым, остаются мизерными», - добавил Сергей Горбачев.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529