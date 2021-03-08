Сотни бензовозов уничтожены в Сирии одним российским ударом из Средиземного моря

Масштабный удар по нефтеналивному объекту, используемому поддерживаемыми Турцией боевиками на севере Сирии, стал причиной сильного пожара и человеческих жертв. По предположению экспертов организации «Сирийская обсерватория прав человека», которая базируется в Лондоне, удар могли нанести российские военные, передает «Евразия Daily».

Протурецкие боевики из Сирийской национальной армии обвинили Россию в нанесении ударов по бензовозам с нефтью на севере провинции Алеппо. По заявлению бойцов СНА, российские военные корабли в Средиземном море выпустили три ракеты, которые и поразили самодельные нефтеперерабатывающие заводы и автоцистерны боевиков к северу от административного центра сирийского региона. Военные обозреватели компании «Сирийская обсерватория прав человека» подтвердили, что после удара возник масштабный пожар, который стал причиной уничтожения более 180 грузовиков и цистерн, а также гибели минимум 4 человек и ранения еще 24 людей. По данным организации, более десятка человек несколько часов пытались потушить сильнейший пожар, возникший от возгорания автоцистерн на открытом пространстве.

Министерство обороны России на данный момент никак не прокомментировало удары на севере арабской республики и вероятную причастность к удару российских военных.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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