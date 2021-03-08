Действия Байдена в Сирии привели к передаче власти в США Камале Харрис

Сегодня, 21:20

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Действия Байдена в Сирии привели к передаче власти в США Камале Харрис
вице-президент США Камала Харрис

Республиканец Мэтт Гейц обратил внимание американских избирателей на плавную передачу власти от президента США Джо Байдена к вице-президенту Камале Харрис. 

Именно она провела международные переговоры с лидерами Франции, Израиля и Канады. Байден крайне редко общается с прессой с тех пор, как занял президентский пост. Впервые за сто лет новый президент США не провел большую пресс-конференцию. Гейц отметил, что Байден тратит больше времени на сон, чем на общение с журналистами. 

«Джо Байден провел больше атак на Сирию, чем пресс-конференций», — заявил Гейц в эфире FoxNews. 

Авиаудар по территории Сирии, который ВВС США провели 26 февраля, стал причиной потока критики в адрес Байдена. Министерства иностранных дел России, Кубы, Венесуэлы, Ирана и других стран выразили несогласие с действиями американского лидера. В Вашингтоне тоже задумались об ограничении полномочий нового президента. 

Конгресс США хочет ограничить полномочия Джо Байдена

Конгресс США вынес на рассмотрение законопроект, который может вовсе запретить Байдену применять военную силу. Сенаторы также могут отозвать резолюцию на проведение операции в Ираке от 2001 года. Это существенно осложнит действия военных США в Сирии, которые вывозят в Ирак сирийскую нефть, прикрываясь борьбой с террористами «Исламского государства» (запрещено в РФ). Известно, что боевики ИГ были разбиты сирийскими правительственными силами, ВКС РФ и «ЧВК Вагнера» еще в 2017 году. 

Подводя итоги 50-дневного правления Байдена, эксперты FoxNews пришли к выводу, что с каждым днем Харрис получает все больше реальной власти.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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