Республиканец Мэтт Гейц обратил внимание американских избирателей на плавную передачу власти от президента США Джо Байдена к вице-президенту Камале Харрис.

Именно она провела международные переговоры с лидерами Франции, Израиля и Канады. Байден крайне редко общается с прессой с тех пор, как занял президентский пост. Впервые за сто лет новый президент США не провел большую пресс-конференцию. Гейц отметил, что Байден тратит больше времени на сон, чем на общение с журналистами.

«Джо Байден провел больше атак на Сирию, чем пресс-конференций», — заявил Гейц в эфире FoxNews.

Авиаудар по территории Сирии, который ВВС США провели 26 февраля, стал причиной потока критики в адрес Байдена. Министерства иностранных дел России, Кубы, Венесуэлы, Ирана и других стран выразили несогласие с действиями американского лидера. В Вашингтоне тоже задумались об ограничении полномочий нового президента.

Конгресс США вынес на рассмотрение законопроект, который может вовсе запретить Байдену применять военную силу. Сенаторы также могут отозвать резолюцию на проведение операции в Ираке от 2001 года. Это существенно осложнит действия военных США в Сирии, которые вывозят в Ирак сирийскую нефть, прикрываясь борьбой с террористами «Исламского государства» (запрещено в РФ). Известно, что боевики ИГ были разбиты сирийскими правительственными силами, ВКС РФ и «ЧВК Вагнера» еще в 2017 году.

Подводя итоги 50-дневного правления Байдена, эксперты FoxNews пришли к выводу, что с каждым днем Харрис получает все больше реальной власти.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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