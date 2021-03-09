Внук Примакова рассказал, чем может закончиться для Украины наступление в Донбассе

О возможном ответе России в случае наступления ВСУ в Донбассе, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков.

Он отметил, что для Киева подобное решение будет иметь множество негативных последствий. Он высказал уверенность, что ВСУ наступление на самопровозглашенные ДНР и ЛНР чревато новыми «котлами». Также Примаков предположил, что Украина из-за наступления на Донбассе может потерять ряд важных промышленных предприятий и объектов инфраструктуры, пишет издание РИА Новости.





«Если Киев и правда готовится к блицкригу на Донбассе, решив расплеваться с Минскими соглашениями и прочими сантиментами, то, полагаю, Россия не сможет оставить русских, российских граждан, на съедение карателям», – написал Примаков в своем Telegram-канале.

Он добавил, что Россия имеет возможность для того, чтобы разрушать важные для военной сферы объекты вне района боевых действий. Поэтому удары могут наноситься по узлам связи, аэродромам, электростанциям, мостам, железнодорожным развязкам, крупным промышленным предприятиям. И такой ответ будет очень ощутимым

Отметим, в ДНР уже приняли решение, которое позволяет Народной милиции открывать подавляющий огонь по позициям ВСУ.

Конфликт на Донбассе длится с 2014 года и начался после того, как были сформированы ДНР и ЛНР, которые заявили о том, что не намерены оставаться под контролем Киева.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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