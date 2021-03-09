Военкор Котенок: в Киеве сделают все, чтобы втянуть США и НАТО в конфликт в Донбассе

Сегодня, 10:50

Анна Лисова

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Военкор Котенок: в Киеве сделают все, чтобы втянуть США и НАТО в конфликт в Донбассе

Ситуация в Донбассе продолжает обостряться и сейчас Киев пытается втянуть в этот конфликт США и НАТО. Об этом заявил военный обозреватель Юрий Котенок. 

Он отметил, что вероятность прямого вооруженного конфликта между Россией и США из-за Донбасса пока еще небольшая. Но, тем не менее, Киев продолжает новые попытки втянуть в конфликт Запад, и жертвой подобной активности Украины могут стать базы НАТО, которые официально все же являются украинскими. 

В своем телеграм-канале «Военкор Котенок» он пишет о том, что в Киеве рассчитывают на помощь НАТО. Сейчас на руку украинским властям может сыграть то, что Запад примет сторону Украины даже если в результате провокации украинских военных погибнут военные НАТО. 

Тем не менее, НАТО может уйти от участия в войне. Котенок напомнил ситуацию в Грузии, когда в 2008 году американцы скрыли факты гибели своих военнослужащих от российских ракетных ударов.

«На Украине это будет сделать еще легче, т.к. базы и объекты НАТО здесь формально украинские. В Киеве сделают все, чтобы втянуть США и НАТО в войну в Донбассе. Возможность для этого есть, ведь зависимость — палка о двух концах», — отметил военкор. 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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