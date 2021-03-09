НАТО может вмешаться в вооруженный конфликт на Донбассе

На Донбассе были замечены представители британских военных спецподразделений, что может говорить о намерении НАТО поддержать ВСУ.

Эксперты отмечают, что появление военных из стран НАТО в Луганской и Донецкой областях недалеко от линии разграничения нельзя игнорировать властям самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Вероятность того, что Североатлантический альянс решил вмешаться в ситуацию, все еще сохраняется, пишет Аvia.pro.

В Киеве, комментируя присутствие на Донбассе военных из НАТО, говорят о том, что они занимаются подготовкой украинской армии, а также проводят разведывательные и мониторинговые операции. Помимо этого, они могут анализировать обстановку на линии разграничения.

Но, как предполагают аналитики, НАТО может действительно принять участие в этом конфликте. А поскольку британские военные появились в зоне конфликта после эскалации ситуации, то вполне вероятно, они могут вести подготовку для сил НАТО, которые смогут поддержать ВСУ при наступлении на ДНР и ЛНР.

Стоит отметить, что в СМИ сообщалось и о присутствии в зоне конфликта на стороне ВСУ наемников со стран НАТО. Но пока эта информация не получила официального подтверждения.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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