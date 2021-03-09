Корабли и самолеты НАТО трое суток преследовали подводную лодку России, вооруженную «Калибрами»

Сегодня, 16:10

Анна Лисова

0

Image 16+
Корабли и самолеты НАТО трое суток преследовали подводную лодку России, вооруженную «Калибрами»

Подводную российскую дизель-электрическую подводную лодку «Ростов-на-Дону», вооруженную «Калибрами», трое суток преследовали самолеты и корабли НАТО. 

Об этом инциденте пишет информационный ресурс Аvia.pro

Во время перехода субмарины РФ из Балтийского моря в Средиземное, за ней постоянно следовали авиация и корабли НАТО. При этом американский авианосец удержался в этот период от прохода через Гибралтарский пролив, возможно опасаясь отработки российскими моряками удара по авианосной группе, что могло бы выявить уязвимые места авианосца. 

За субмариной также постоянно следили американские патрульные противолодочные самолеты Boeing P-8A Poseidon, а также вели слежку с кораблей НАТО. 

Известно, что открытая слежка за подводной лодкой «Ростов-на-Дону» началась, когда она вошла в Ла-Манш. За подводной лодкой следовали британские военные. А при подготовке к проходу через Босфор, наблюдение за российской ДЭПЛ было усилено. И это несмотря на то, что подводная лодка шла в надводном положении. 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Корабли и самолеты НАТО трое суток преследовали подводную лодку России, вооруженную «Калибрами»

Сегодня, 16:10

Действия Байдена в Сирии привели к передаче власти в США Камале Харрис

Вчера, 21:20

Сотни бензовозов уничтожены в Сирии одним российским ударом из Средиземного моря

Вчера, 20:45

США перебросили более 30 модифицированных САУ Paladin в Германию

Вчера, 14:05

Война в Афганистане обнажила масштабы коррупции в Пентагоне

Вчера, 09:15

Немецкие эксперты: армия России слаба в воздухе и на воде

Вчера, 00:30

В Эстонии школьников готовят к войне с Россией

7-03-2021, 10:35

Истребитель F-15 ВВС США выпустил крылатые ракеты близ базы ВМФ РФ в Калининграде

7-03-2021, 09:25

InfoBrics: США намерены превратить Румынию в плацдарм для атаки на Россию в Черном море

6-03-2021, 21:25

США разместили в Румынии 18 ОТРК, способных нанести одновременный удар по Крыму

6-03-2021, 12:10

Истребители НАТО Eurofighter Typhoon нарушили военные учения России в Черном море

6-03-2021, 11:20

В Индии заявили о возможном взломе российских комплексов ЗРС С-400 «Триумф»

5-03-2021, 17:15

Forbes: страх перед ядерным арсеналом России загоняет США в ловушку

5-03-2021, 13:15

Титоренко обозначил дальнейшую политику России по ЦАР

4-03-2021, 21:00

ВВС США скорректировали план полета своих бомбардировщиков у границ России

4-03-2021, 13:15

Американский эксперт Злобин рассказал о реальном отношении Запада к Украине и Белоруссии

4-03-2021, 11:35

Два ракетоносца США сымитировали удар по Калининградской области

4-03-2021, 09:35

Milliyet: Турция поддержит Украину с моря в случае конфликта с Россией

3-03-2021, 14:25

Turkiye: армяне снова перебрасывают силы в Нагорный Карабах

3-03-2021, 14:25

Опубликовано видео дозаправки Ту-142 на высоте шесть тысяч метров

3-03-2021, 12:00

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров