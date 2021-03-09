Корабли и самолеты НАТО трое суток преследовали подводную лодку России, вооруженную «Калибрами»

Подводную российскую дизель-электрическую подводную лодку «Ростов-на-Дону», вооруженную «Калибрами», трое суток преследовали самолеты и корабли НАТО.

Об этом инциденте пишет информационный ресурс Аvia.pro .

Во время перехода субмарины РФ из Балтийского моря в Средиземное, за ней постоянно следовали авиация и корабли НАТО. При этом американский авианосец удержался в этот период от прохода через Гибралтарский пролив, возможно опасаясь отработки российскими моряками удара по авианосной группе, что могло бы выявить уязвимые места авианосца.





За субмариной также постоянно следили американские патрульные противолодочные самолеты Boeing P-8A Poseidon, а также вели слежку с кораблей НАТО.

Известно, что открытая слежка за подводной лодкой «Ростов-на-Дону» началась, когда она вошла в Ла-Манш. За подводной лодкой следовали британские военные. А при подготовке к проходу через Босфор, наблюдение за российской ДЭПЛ было усилено. И это несмотря на то, что подводная лодка шла в надводном положении.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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