В ЛНР зафиксировали стягивание украинской бронетехники в Донбасс

Сегодня, 19:35

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В ЛНР зафиксировали стягивание украинской бронетехники в Донбасс

Оборонное ведомство Луганской народной республики сообщило о стягивании Киевом военной техники вблизи линии фронта, что противоречит Минским соглашениям. Помимо этого, ВСУ регулярно нарушают условия дополнительных мер контроля за перемирием, регулярно обстреливая близлежащие территории, что становится причиной гибели мирных жителей. 

Согласно информации Народной милиции ЛНР, 9 марта ВСУ разместили в окрестностях города Счастье минимум 1 единицу боевой машины пехоты и бронированный автомобиль БРДМ-2. Аналогичная украинская техника была замечена и на территории жилого объекта в населенном пункте Попасная — причем обе эти зоны находятся в зоне контроля 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. ЛНР также обвинило украинскую сторону в установке около 150 мин ТМ-62 в районе населенного пункта Орехово, что также противоречит договору о соблюдении прекращения режима огня. Однако Киев никак не прокомментировал эти обвинения, и продолжает стягивать тяжелую военную технику на передовую. В Народной милиции ЛНР напомнили, что размещение киевскими силовиками вооружений и военной техники в населенных пунктах является нарушением третьего пункта дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением, хотя Украина и отрицает свою причастность по этому обвинению.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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