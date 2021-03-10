Леонков: у Донбасса не будет 44 дней для сопротивления, которые были у Нагорного Карабаха

Сегодня, 00:35

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Леонков: у Донбасса не будет 44 дней для сопротивления, которые были у Нагорного Карабаха
Военный эксперт и консультант Алексей Леонков

Военный эксперт и консультант Алексей Леонков позитивно отозвался об ударном потенциале Вооруженных Сил Украины на линии соприкосновения с Донбассом. Эксперт указал, что из-за серьезной подготовки ВСУ к вероятному штурму, у ДНР и ЛНР не будет 44 дней для сопротивления, которые были в распоряжении Нагорного Карабаха, передает «Экономика сегодня».

Алексей Леонков определил, что ударный потенциал украинской армии на сегодняшний день является на высоком уровне, поскольку Украина в течение последних лет прошла достаточно серьезную подготовку под руководством США и НАТО. Известно, что Вашингтон потратил не менее 250 миллионов долларов только на обучение 4 бригад украинской армии — причем одновременно с этим снабжал ВСУ модернизированным вооружением и техникой. Леонков напомнил, что недавно Украина прошла совместные учения с НАТО по использованию БПЛА, что также увеличило качество и готовность украинской армии для эскалации конфликта.


«Сравнивая ситуацию в Донбассе с соотношением сил в Нагорном Карабахе перед осенней эскалацией в прошлом год у меня есть большие сомнения в том, что в случае начала войны ДНР сможет удерживать свои территории 44 дня, как Нагорный Карабах. ВСУ уже стянули около 7- тысяч человек на линию соприкосновения, которые имеют в своем распоряжении массу оружия и техники. В любом случае, масштабное противостояние уже не за горами», - заявил Алексей Леонков.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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