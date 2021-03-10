Полковник запаса РФ: Украинцы устроят в Донбассе ад

Российский военный эксперт, полковник запаса Александр Жилин заявил, что вооруженные силы Украины пытаются захватить ДНР, чтобы не потерять подконтрольные территории Донбасса и при этом вернуть утраченный контроль над Донецкой и Луганской Республиками. По его словам, Украина начнет наземное наступление. Об этом сообщает «Ura.ru».

«Украина будет совершать попытки зайти в Донецк для того, чтобы эта территория Донбасса была взята под их контроль. Можно продолжать стрелять и бомбить, но победой считаться это не будет», - заявил обозреватель.

При этом Жилин предположил, что после взятия Донецка под свой контроль украинцы начнут массово истреблять жителей региона.

«В Донбассе начнется ад. Часть граждан просто порежут, а часть убежит в Россию», - предположил полковник запаса.

Он напомнил, что на данный момент Украина стала активно стягивать к линии соприкосновения свою артиллерию и бронетехнику.

Другой российский эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин предполагает, что Киев не станет проводить крупную военную операцию на территории Донбасса.

«Украине не нужны ДНР и ЛНР, так как после получения этих территорий ей потребуется много средств для восстановления инфраструктуры городов», - отметил Литовкин.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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