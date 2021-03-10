Запад готовит Зеленскому эвакуацию с Украины в случае провального наступления в Донбассе

США поспособствует бегству украинскому президенту Владимиру Зеленскому в случае провальной атаки на Донбассе — такое предположение высказали эксперты Telegram-канала «Подслушано в СБУ». Пользователи отметили, что вероятность того, что «капитан убежит с тонущего корабля» является практически 100%-ной, и скорее всего в этом Зеленскому поможет Вашингтон, передает «Аргументы недели».

Согласно источнику, Владимир Зеленский уже получит гарантии от западных спецслужб, что он и его семья будут экстренно эвакуированы с территории Украины в случае провала военной операции в Донбассе. Эксперты не исключают, что поражение ВСУ при вмешательстве в конфликт России практически обеспечено, что в свою очередь приведет к росту антиправительственных выступлений.

«Будет новый Майдан, и не только в Киеве, но и других областях. Конечно Зеленский обеспечил себе пути отхода — в этом он далеко не глуп», - прокомментировали пользователи «Подслушано в СБУ».

Также эксперты убеждены, что эскалация конфликта на Востоке Украины уже не за горами — об этом говорит активное стягивание украинской стороной военной техники поближе к линии разграничения, регулярные обстрелы прифронтовых территорий и учащение тренировок с участием экспертов НАТО.

«ВСУ могут пойти в наступление на ДНР и ЛНР уже весной, самое позднее — в начале лета. Если Украина потерпит поражение, то Зеленского тут и след простынет», - добавили пользователи.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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