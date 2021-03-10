Неизвестный комплекс РЭБ полностью отключил спутники GPS над Сирией, Ливаном и Израилем

Над территорией Сирии, Ливана и Израиля неизвестная система РЭБ отключила полностью спутниковую навигацию. Об этом сообщает информационный ресурс Avia.pro .

Минувшей ночью военная авиация Израиля резко увеличила активность над воздушным пространством Ливии в основном у сирийской границы. И, что вызывает немало вопросов, в этот период в данном районе после полуночи прекратила работать GPS-навигация.

Эксперты связывают произошедший сбой с работой мощной системы радиоэлектронного подавления.

Информация об увеличении активности израильской авиации накануне была предоставлена ресурсами, отслеживающими ситуацию в воздушном пространстве планеты. Но потом внезапно отслеживать полеты в вышеуказанном районе стало невозможно.

Скорее всего была активирована мощнейшая система РЭБ, которая отключила GPS для всех летательных аппаратов в этом районе.

Отметим, в Сирию ранее были переброшены несколько российских комплексов системы «Красуха», которые являются самыми мощными средствами РЭБ в этой стране. Но, согласно официальной информации, для создания помех Израилю они давно не используются.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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