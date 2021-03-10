Кравчук пообещал отразить российскую агрессию с помощью Европы и США

Сегодня, 12:50

Анна Лисова

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Кравчук пообещал отразить российскую агрессию с помощью Европы и США
Леонид Кравчук

В случае, если все варианты мирного урегулирования ситуации на Донбассе будут исчерпаны, Киев будет вынужден активнее противостоять «российской агрессии». Об этом заявил бывший президент Украины, председатель украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук. 

По его словам, ВСУ будут вынуждены перейти к боевым действиям. В тоже время он утверждает, что Киев не намерен подвергать опасности жизни людей. Также он добавил, что Киев надеется на поддержку Европы и США, если ситуация резко обострится. 

В интервью для телеканала «Дом» Кравчук подтвердил информацию о передислокации сил ВСУ на Донбасс. При этом, по его словам, маневры могут быть связаны с учениями. Кравчук подчеркнул, что за последние годы украинская армия достаточно серьезно изменилась. 

«Мы готовы защищать свою землю… Мы не можем не видеть угроз, они есть. И на них мы будем отвечать адекватно, будем отвечать зеркально. Но не провоцируя какие-либо действия, опасные для жизни людей», — подчеркнул Кравчук. 

Информацию о ситуации в самопровозглашенных республиках, по его словам, украинские военные получают «через разведку и другими способами». Что позволяет достаточно точно дать оценку событиям на линии соприкосновения. 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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