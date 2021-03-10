Китайский генерал призвал армию готовиться к неизбежному конфликту с США

Китайский генерал призвал готовиться к неизбежному конфликту с США.

Генерал-полковник НОАК, замглавы ЦВК Китая и член политбюро КПК Хуа Цян на ежегодном Всекитайском собрании народных представителей призвал народно-освободительную армию Китая быть готовыми к конфликту с США. По его мнению, этот конфликт неизбежен. Об этом сообщает издание Soha.

Военный высокопоставленный эксперт уверен, что правительство Китая должно организовать заранее подготовку к будущей войне, а также устроить так называемую «ловушку Фукикида». При этом основной упор в достижении задач делается на НОАК, которой нужно в кратчайшие сроки нарастить свою боеспособность.

«Нам необходимо совершить настоящий прорыв в своих боевых возможностях и методиках, а также заложить основу для будущей модернизации армии», - утверждает Цян.

Генерал не мог не отметить, что сейчас Китай вырос до новой экономической державы. Его нынешний ВВП сравним с 70% американской экономикой.

«Все это значит, что мы на данный момент находимся в новой главе своего развития, на довольно важной позиции», - заявил генерал-полковник.

Авторы Soha, оценив должности и опыт Хуа Цяна, считают, что Пекин оценивает вероятность военного конфликта с США довольно высоко.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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