Резник мог помогать родным вести торговлю запрещенными веществами

Сегодня, 14:40

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Резник мог помогать родным вести торговлю запрещенными веществами
Фото: ФАН

В Адмиралтейском районе Петербурга правоохранители накануне обнаружили нарколабораторию в квартире родственников депутата городского парламента Максима Резника. В ходе следственных мероприятий выяснилось, что в помещении производили наркотики на продажу.

Прибывшие на место преступления правоохранители обнаружили там и самого депутата. Несмотря на отсутствие при себе удостоверения, Резник избежал задержания благодаря депутатской неприкосновенности. В ходе обыска хозяин квартиры и понятые подтвердили, что часть запрещенных веществ принадлежит парламентарию, сообщает издание "Невские новости". 

Максим Резник неоднократно оказывался в центре наркотических скандалов. В 2019 году в Сеть попало несколько роликов, на которых парламентарий курит самокрутки так, как это делают при употреблении запрещенных веществ.  В том же году депутат отдыхал с супругой в Праге, где их засняли за принятием предположительно наркотиков после посещения специализированного магазина.

Обнаруженный в доме на Набережной канала Грибоедова притон принадлежит родственникам депутата по линии жены. Вполне вероятно, что депутат не только знал об изготовлении и фасовке запрещенных веществ в нарколаборатории, но и покрывал её, используя административный ресурс и своё положение. 

Сразу после инцидента Резник покинул место преступления и отправился проконсультироваться с юристами ЗакСа.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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