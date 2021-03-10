Стратегический бомбардировщик США B-1B Lancer впервые сел в Арктике

Сегодня, 19:00

Ольга Громова

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Стратегический бомбардировщик США B-1B Lancer впервые сел в Арктике

Бомбардировщик Военно-воздушных сил США B-1B Lancer осуществил свою первую в истории посадку за Полярным кругом. Самолет приземлился на авиабазе ПВО Буде, что в Норвегии. Пробыл он там недолго. Закончив дозаправку, самолет сразу же взмыл в воздух.


«Бомбардировщик проверял несколько взлетно-посадочных полос на севере страны. А нам было интересно его увидеть. У нас никогда такого самолета не было», - поведал в беседе с журналистами местного издания Bodonu полковник Хеннинг Хомб.

Напомним, Норвегия «дала добро» на размещение американских бомбардировщиков  на своей базе в Орланде. В конце февраля они прибыли на территорию страны, а с первого марта начали выполнять полеты.

А меж тем издание The Drive на своих страницах предупредило, что маневры американских бомбардировщиков в Норвегии могут спровоцировать жесткую ответную реакцию России.

Вооруженные противокорабельной ракетой большой дальности AGM-158C LRASM самолеты B-1B могут стать серьезной угрозой для флота любого противника, в том числе для ВМФ России. Поэтому Москва их появление на территории Норвегии и восприняла как провокацию у собственных границ. РФ сразу же показала свои мышцы, снарядив ядерные ракетоносцы к базе НАТО в Исландии.

Аналитик The Drive считает, что миссия американского «Темного Рыцаря» в Буде станет еще одним провоцирующим фактором и Россия прибегнет к жесткому ответу.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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