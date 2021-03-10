Во время войны во Вьетнаме ВВС США потеряли почти 10 тысяч летательных аппаратов

Вчера, 22:50

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Во время войны во Вьетнаме ВВС США потеряли почти 10 тысяч летательных аппаратов

Вьетнам озвучил количество сбитых американских военных самолётов.

Как сообщает вьетнамская пресса, в стране на вооружении состоят системы ПВО еще советского производства. И благодаря этому оружию Вьетнам успешно уничтожил порядка 9 тысяч воздушных судов США. Правда, наряду с советскими системами к ликвидации вражеской техники приложила «руку» и боевая авиация Вьетнама. Об этом сообщает  вьетнамское издание Soha.


Без наличия на вооружении Вьетнама советских комплексов противовоздушной обороны было бы невозможно уничтожить такое существенное количество американских военных самолетов, вертолетов, беспилотников. Об этом говорят недавно рассекреченные данные американских ведомств.

«...В разрушительной войне с ВВС США в Северном Вьетнаме Пентагон использовал тысячи боевых вылетов БПЛА и новые типы летательных аппаратов. Согласно недавно рассекреченным данным США, во время войны во Вьетнаме ВВС США потеряли 9 929 летательных аппаратов из-за поражения огнём с земли, в том числе 3744 самолёта из-за «технических сбоев», из которых 5 607 вертолетов всех типов, а также 578 БПЛА (БПЛА упали в основном на севере Вьетнама). Ранее известные цифры были намного ниже, и это были самые высокие потери армии США во всех войнах, в которых они участвовали после Второй мировой войны», - указывают вьетнамские авторы.

Как уточнили военные эксперты, потери в то время ВВС США несли огромные. К тому же не стоит забывать и о том, что американская армия в начале противостояния во Вьетнаме была вооружена значительно лучше. Ситуацию изменили советские средства ПВО. Благодаря им удавалось успешно отражать даже массированные атаки, причем задолго до ударов американцев.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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