Названий много, а стадион один – «Газпром Арена» Санкт-Петербурга

«Газпром Арена», «Зенит Арена», стадион «Санкт-Петербург», стадион «Крестовский» - у самого современного стадиона России беспрецедентно много названий. Так как же всё-таки называется главный стадион Санкт-Петербурга? Давайте разберёмся вместе.

Почему «Газпром Арена»?

Когда в 2004 году правительство Санкт-Петербурга во главе с губернатором города Валентиной Матвиенко задумало построить в городе новый стадион, предполагалось, что главным спонсором строительства будет ООО «Газпром». Поэтому стадиону присвоили спонсорское название – «Газпром Арена».

Спустя время концепция финансирования строительства стадиона изменилась. «Газпром» решил, что не будет напрямую выделять деньги на возведение стадиона, потому что это противоречит политике компании о непрофильных активах. Руководство компании и города договорилось, что «Газпром» перенесёт в Санкт-Петербург несколько своих компаний, за счёт чего налоговые отчисления будут поступать именно в петербургскую казну, а город уже будет выделять эти дополнительные средства на строительство стадиона. Тем не менее спонсорское название «Газпром Арена» сохранилось.

В декабре 2018 года «Газпром Арена» было зафиксировано как официальное название стадиона.

«Газпром Арена» или «Зенит Арена»?

Однако во время строительства не раз возникали споры вокруг названия стадиона. И по инициативе городских властей, и по инициативе общественников проводились опросы общественного мнения, конкурсы и голосования за название стадиона. Топонимическая комиссия Санкт-Петербурга выступала против названия «Газпром Арена» и хотела утвердить названия «Крестовский» или «Приморский». Однако, в широком употреблении ни одно из этих названий не прижилось.

Но широко распространенным стало название «Зенит Арена», по названию петербургского ФК «Зенит», чьим домашним стадионом стала новая арена. Несмотря на то, что «Зенит Арена» ни на каком этапе строительства стадиона не было официальным названием спорткомплекса, это название прочно вошло в повседневную жизнь и употребляется не реже, чем официальное – «Газпром Арена».

Откуда появился стадион «Санкт-Петербург»?

Между тем, когда «Газпром Арена» принимает футбольные турниры международного уровня, название стадиона меняют на стадион «Санкт-Петербург». Почему? Оказывается, из-за правил УЕФА. У союза есть правило, что во время соревнований, которые проводятся по его эгидой, стадионы не могут использовать свои спонсорские названия. Поэтому на время проведения матчей Кубка конфедераций, Чемпионата мира по футболу, Чемпионата Европы по футболу, Лиги чемпионов и Лиги Европы «Газпром Арену», домашний стадион ФК «Зенит», называют стадион «Санкт-Петербург».

Этим летом стадион «Санкт-Петербург» примет как минимум четыре матча Чемпионата Европы по футболу – три матча группового этапа и одну из игр четвертьфинала. При этом руководство Российского футбольного союза допускает, что Санкт-Петербург сможет принять больше матчей. Такая необходимость может появиться в случае резкого ухудшения эпидемиологической обстановки в других 11 городах и странах, в которых запланировано проведение матчей Чемпионата Европы.

При подготовке к проведению чемпионата, представители УЕФА и оргкомитета соревнований уже шесть раз инспектировали стадион «Газпром Арена». Каждая проверка подтверждала, что стадион находится в отличном состоянии и может принимать соревнования высшего уровня. Так что сейчас Санкт-Петербург вовсю готовится к проведению очередного знакового спортивного события, до начала которого осталось уже меньше 100 дней.

Напомним, стадион «Газпром Арена» сдали в декабре 2016 года. Основной этап строительства стадиона пришёлся на 2010 – 2016 годы, когда генеральным подрядчиком была компания «Трансстрой». Тогда строители полностью возвели стадион и установили сложнейшие с технической точки зрения конструкции, до сих пор уникальные в России, - это поле, которое можно выкатывать за пределы стадиона, а также раздвижную крышу. Это удалось несмотря на то, что во время строительства правительство города постоянно меняло проект стадиона, при этом затягивало утверждение новой документации и смет, а также принятие уже выполненных работ.

Именно «Трансстрою» удалось реализовать при строительстве стадиона все требования международных футбольных союзов, благодаря чему Санкт-Петербург ежегодно принимает футбольные соревнования европейского и мирового уровней.