Военно-морские силы НАТО пытаются организовать блокаду флоту ВМФ России в Атлантике

В Атлантике силы НАТО пытаются устроить блокаду российскому флоту.

Страны-члены НАТО ранее заявили о том, что намерены противодействовать совместно России в Атлантическом океане.

В частности, они уже начали отрабатывать маневры по блокаде российского военного флота в случае прохода российских кораблей и субмарин в Атлантический океан, передает издание Репортер.

Такие меры, предполагают эксперты, объясняются тем, что вскоре на вооружении РФ могут появиться гиперзвуковые ракеты «Циркон», испытания которых уже идут. Эти ракеты могут поражать морские цели на расстоянии до 1 тыс. километров. При этом по наземным целям их можно запускать с расстояния до 1,5 тыс. километров. С такой дальностью поражения «Цирконы» угрожают США при запуске их с Атлантического океана.





Экс-командующий Военно-морскими силами США в Европе и Африке и бывший командующий Объединенных сил в Неаполе Джеймс Фогго заявил о том, что в последнее время возросла активность ВМС РФ, в том числе увеличилось число маневров подводных лодок. По его мнению, значительное усиление российского флота позволит РФ противостоять странам НАТО.

Эксперты сходятся во мнении, что США пытается добиться полной блокады российского военного флота в Атлантике. Не допустить корабли и субмарины РФ в Атлантический океан американцы смогут, заблокировав Босфор, Гибралтар и частично могут перекрыть проходы в Атлантику из Арктики.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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