Украина назвала главную ошибку РФ по вопросу Донбасса

В Киеве определили главную ошибку России в стремлении урегулировать конфликт на Востоке Украины. По словам вице-премьер-министра и министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова, такой ошибкой стало непонимание устройства украинского государства, передает «Lenta.ru».

Украинский министр Алексей Резников указал, что Россия намеревается запугать Украину, чтобы она пошла на все те уступки по Донбассу, которые хочет Кремль. Политик указал, что в ходе переговорного процесса российская сторона высказала полное непонимания Украины как суверенного и независимого государства, и ищет дополнительные «точки давления».

«Положительная динамика по переговорам с Россией была только до июля 2020 года. Последний хороший результат — это то, что мы договорились о дополнительных мерах по соблюдению режима тишины. Уровень эскалации действительно снизился, и мы перестали терять на фронте человеческие жизни. Но теперь мы снова наблюдаем увеличение агрессии с российской стороны, которая осуществляет точечные выстрелы по нашим бойцам. Снова происходят дистанционные минирования, которые приводят к гибели людей, в том числе и мирного населения», - прокомментировал Алексей Резников.

Министр подчеркнул, что Россия намеренно блокирует все те позитивные устремления, которые могли бы решить конфликт на Донбассе мирным путём.

«Россия обвиняет Украину в том, что мы не соблюдаем Минские договоренности, тогда как именно Москва выступает инициатором и агрессором, стимулирующим эскалацию военных действий на Донбассе», - добавил Резников.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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