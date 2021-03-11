Военкор Коц раскрыл план Зеленского по войне в Донбассе

Военный эксперт и спецкорреспондент Александр Коц раскрыл план Владимира Зеленского касательно Донбасса. Журналист убежден, что эскалация конфликта на Востоке Украины — это не конечная цель правительства, и после возобновления противостояния возможны 2 варианта развития событий.

Военкор Александр Коц отметил, что несмотря на несомненное усиление конфликта на фронте, на сегодняшний день нельзя назвать события на линии разграничения «полноценной войной». По словам аналитика, сейчас происходит непосредственно подготовка к масштабному противостоянию, и методом провокаций и обстрелов прифронтовых территорий, украинские военные пытаются «вскрыть линию обороны и скорость реакции защитников Донбасса».

«Ни одна война не начинается внезапно — стоить вспомнить хотя бы осеннее обострение в Нагорном Карабахе. Сейчас мы наблюдаем то, что можно охарактеризовать как подготовительные действия, которые конечно же могут говорить о крутой наступательной операции. Но она однозначно произойдет несколько позднее», - прокомментировал военкор.

Александр Коц указал, что после окончания карабахского конфликта, за которым наблюдал весь мир, у президента Украины Владимира Зеленского не оставалось никого шанса, чтобы попытаться решить вопрос по Донбассу мирным путём — ведь украинские военные, вдохновившиеся успешным опытом азербайджанских коллег, вознамерились повторить «карабахский сценарий» на Донбассе.

«Донбасский конфликт фактически может пойти только по двум сценариям, но любой из них устроит Владимира Зеленского. Если он возьмёт Донбасс — он будет героем и гордостью ВСУ. Если же он втягивает Россию и получает по башке, то тогда кричит на весь мир: вот Россия агрессивная, напала на маленькую безобидную Украину, и добивается новых санкций. Оба этих сценария угодны НАТО», - сообщил эксперт.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529