Фесенко: российские военные устраивают провокации в Донбассе

Россия посредством снайперских групп пытается вынудить Украину согласиться на выполнение своих условий в Донбассе. Об этом заявил Владимир Фесенко, руководитель украинского центра политического анализа «Пента» Владимир Фесенко.

«Наши источники говорят, что в этом [в нарушении перемирия со стороны самопровозглашенных республик] принимают участие российские снайперские группы, которые приезжают потренироваться в Донбасс», — приводит слова эксперта «Коммерсант».

Он добавил, что подобные провокации на Украине расценивают как традиционную тактику Москвы склонить украинскую сторону к выполнению своих условий.

Агентство URA сообщило , что отправило в оборонное ведомство официальный запрос с просьбой прокомментировать заявление, но ответа на него пока не последовало.

Вечером десятого марта стало известно о возобновлении боев на Донбассе. В частности, через новостные ленты прошли сообщения о перестрелках сторон конфликта в поселке Михайловка.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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