Баранец: Украина пытается отвлечь внимание России на Крым для нанесения удара по Донбассу

Сегодня, 20:10

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Баранец: Украина пытается отвлечь внимание России на Крым для нанесения удара по Донбассу

Военный обозреватель Виктор Баранец сообщил о действиях Украины, которые вызваны стремлением отвлечь внимание России от Донбасса. По словам эксперта, для этого Киев стягивает к крымскому полуострову тяжелую технику, тем самым намереваясь отвести концентрацию России от Востока Украины.

Журналист и военный аналитик Виктор Баранец указал, что для ВСУ крайне нежелательно вмешательство России в конфликт на Донбассе, поскольку в таком случае Киев вряд ли может рассчитывать на победу в противостоянии. Для того чтобы «отвлечь» внимание Москвы от Донбасса, украинские военные показательно стягивают военную технику к Крымским границам, показывая, что они якобы готовы к противостоянию за полуостров. 

«Киев все же имеет какие-то остатки здравого смысла и понимает, что одолеть крымские вооруженные силы украинской армии никак не удастся. Следовательно, у усилении активности ВСУ вблизи крымских границ есть конкретная цель — скорее всего, перевести внимание России с Донбасса на Крым, и если Москва будет сосредоточена на полуострове, быстро пойти в атаку на ЛДНР», - предположил Виктор Баранец. 

При этом эксперт выразил уверенность, что Россия точно не будет спокойно смотреть, как украинские войска будут штурмовать российских граждан, проживающих на территории Донбасса, и ответ Москвы будет соответствующим. 

«Если Украина бросит России вызов своим штурмом Донбасса, Москва обязательно ответит. И это будет уже война на очищение великой донецкой земли от националистической скверны Киева», - резюмировал аналитик.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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