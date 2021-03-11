Очередной вброс «Росбалта» о россиянах в ЦАР рассмотрят в суде

Издание «Росбалт» опубликовало очередной фейк о действиях россиян в Центральноафриканской Республике. Речь идет об инструкторах из РФ, которые официально обучают местных военнослужащих. Теперь журналистам придется ответить перед судом за распространение недостоверной информации.

В тексте антиправительственного СМИ Corbeau News Centrafrique говорится, якобы правительственные войска ЦАР (FACA) и российские союзники «казнили» 5 марта четверых мужчин в недавно освобожденном от боевиков из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) городе Бамбари. Статья появилась на сайте издания 8 марта, никаких доказательств в ней не приводится. Официальных подтверждений случившемуся нет. Фигуранты материала считаются пропавшими, а данных об их смерти не поступало.

Несмотря на вышеуказанную информацию «Росбалт» ссылается на Corbeau News. Этот ресурс заблокирован в ЦАР за постоянное распространение фейков. Однако два года назад, когда специалисты РФ начали оказывать помощь африканской стране, российское издание купило его, сообщает "Правда.Ру" .

В очередной раз издание продемонстрировало отлаженную схему антироссийских СМИ: журналисты «находят» бойцов ЧВК в стране, затем местные «партнеры» пишут о них громкую и ничем не подтвержденную статью, а после журналисты либеральных изданий переводят ее и публикуют у себя на сайте.

Стоит отметить, что в последний месяц Corbeau News особенно активно выпускает фейковые «разоблачения». В начале марта появилась история про крушение российского военного вертолета. «Росбалт» подхватил новость и сделал из нее сенсацию, однако быстро появилось опровержение. Вертолет оказался частным и никаких российских военнослужащих на его борту не было.

В феврале, по информации Corbeau News, сотрудника «ЧВК Вагнера» захватили боевики из конгломерата группировок экс-президента ЦАР Франсуа Бозизе, объединившихся в «Коалицию». В качестве доказательств авторы материала опубликовали видео низкого качества.

Впрочем, как выяснилось позже, на кадрах запечатлен захват бойца армии ЦАР. Российские специалисты в тот день выполняли задачу в другой части страны и физически не могли попасть в плен к боевикам. Сотрудников «Росбалта» совокупность этих фактов не смутила и они все равно опубликовали дезинформирующую статью.

Причиной такой активности очевидно стали успехи военнослужащих национальной армии, которых обучают российские инструкторы. Войска ЦАР освобождают страну от группировок опального экс-президента, которые боятся прямых столкновений с натренированными бойцами и вынуждено сдают захваченные ранее территории почти без боя.

В то же время Corbeau News штампует фейки в усиленном режиме, а антироссийские СМИ распространяют их на своих ресурсах. Статья о «казни» стала последней каплей. Официальный представитель Содружества офицеров за международную безопасность (организации, представляющей российских инструкторов в ЦАР) Александр Иванов намерен подать в суд на «Росбалт».

Юристы Содружества готовы привлечь издание к ответственности. Кроме того, представители организации уже обратились в СМИ и потребовали убрать ложную информацию о деятельности России в ЦАР с сайта.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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