Усиление напряженности в зоне разграничения на Востоке Украины чревато высокой вероятностью разворачивания новой полноценной войны на Донбассе — такое мнение выразили военные наблюдатели. Учитывая невиданную за последние несколько месяцев активность ВСУ на линии фронта — артиллерийские обстрелы, стягивание крупной военной техники, гибель мирных граждан — полномасштабный конфликт действительно не за горами, передает «Взгляд.ру».

Прогноз о возобновлении большой войны в Донбассе все чаще звучит как в украинских, так и российских СМИ — в ЛДНР уже сообщили, что давно начали подготовку к вероятным провокациям со стороны Украины, которая активно наращивает боевую мощь вокруг линии разграничения. В Народной милиции республик отметили, что фактически эскалация конфликта уже началась: об этом говорят регулярные обстрелы ВСУ, которые открыто нарушают Минские соглашения. Наблюдатели также фиксируют перемещение украинской тяжелой техники и минирование населенных пунктов Донбасса с украинской стороны.





«Стоит упомянуть прямо-таки демонстративный обстрел украинскими военными жилых домов и гуманитарных объектов. Это не просто нарушение режима тишины, это методичное уничтожение», - прокомментировали эксперты.

Аналитики не исключают, что причина возобновления войны на Донбассе может заключаться в банальной причины – «прикрытии» экономических дыр в бюджете.

«Очень просто инициировать конфликт на Донбассе, и заявить гражданам, что нужно потуже затянуть пояса, так как страна ведет войну с агрессором. По такой причине украинцам придется терпеть подорожание продуктовой корзины и коммунальных тарифов – последнее, кстати, является обязательным условием внешних кредиторов Украины», - добавили аналитики.

К тому же война на Донбассе развяжет руки и главному противнику России — США, которые жаждут причин для введения новых «санкций из ада», как ранее выразился Джо Байден, для Москвы.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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