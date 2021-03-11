Вероятность полноценной войны за Донбасс резко повысилась

Сегодня, 19:40

0

Image 16+
Вероятность полноценной войны за Донбасс резко повысилась

Усиление напряженности в зоне разграничения на Востоке Украины чревато высокой вероятностью разворачивания новой полноценной войны на Донбассе — такое мнение выразили военные наблюдатели. Учитывая невиданную за последние несколько месяцев активность ВСУ на линии фронта — артиллерийские обстрелы, стягивание крупной военной техники, гибель мирных граждан — полномасштабный конфликт действительно не за горами, передает «Взгляд.ру».

Прогноз о возобновлении большой войны в Донбассе все чаще звучит как в украинских, так и российских СМИ — в ЛДНР уже сообщили, что давно начали подготовку к вероятным провокациям со стороны Украины, которая активно наращивает боевую мощь вокруг линии разграничения. В Народной милиции республик отметили, что фактически эскалация конфликта уже началась: об этом говорят регулярные обстрелы ВСУ, которые открыто нарушают Минские соглашения. Наблюдатели также фиксируют перемещение украинской тяжелой техники и минирование населенных пунктов Донбасса с украинской стороны. 

«Стоит упомянуть прямо-таки демонстративный обстрел украинскими военными жилых домов и гуманитарных объектов. Это не просто нарушение режима тишины, это методичное уничтожение», - прокомментировали эксперты.

 Аналитики не исключают, что причина возобновления войны на Донбассе может заключаться в банальной причины – «прикрытии» экономических дыр в бюджете. 

«Очень просто инициировать конфликт на Донбассе, и заявить гражданам, что нужно потуже затянуть пояса, так как страна ведет войну с агрессором. По такой причине украинцам придется терпеть подорожание продуктовой корзины и коммунальных тарифов – последнее, кстати, является обязательным условием внешних кредиторов Украины», - добавили аналитики.

К тому же война на Донбассе развяжет руки и главному противнику России — США, которые жаждут причин для введения новых «санкций из ада», как ранее выразился Джо Байден, для Москвы.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Фесенко: российские военные устраивают провокации в Донбассе

Сегодня, 14:35

Военкор Коц раскрыл план Зеленского по войне в Донбассе

Сегодня, 13:50

Украина назвала главную ошибку РФ по вопросу Донбасса

Сегодня, 11:50

Кравчук пообещал отразить российскую агрессию с помощью Европы и США

Вчера, 12:50

Запад готовит Зеленскому эвакуацию с Украины в случае провального наступления в Донбассе

Вчера, 11:05

Полковник запаса РФ: Украинцы устроят в Донбассе ад

Вчера, 08:10

Леонков: у Донбасса не будет 44 дней для сопротивления, которые были у Нагорного Карабаха

Вчера, 00:35

В ЛНР зафиксировали стягивание украинской бронетехники в Донбасс

9-03-2021, 19:35

НАТО может вмешаться в вооруженный конфликт на Донбассе

9-03-2021, 13:45

Военкор Котенок: в Киеве сделают все, чтобы втянуть США и НАТО в конфликт в Донбассе

9-03-2021, 10:50

Внук Примакова рассказал, чем может закончиться для Украины наступление в Донбассе

9-03-2021, 10:05

Перебежчик из ВСУ подтвердил подготовку Киева к наступлению на Донбасс

8-03-2021, 18:50

Украина перебрасывает военную технику на границу с Крымом

8-03-2021, 14:10

На Украине рассказали о полученном из США приказе не воевать за Крым

7-03-2021, 08:25

В ЛНР заявили о превосходстве ВСУ и выразили надежду на Россию

4-03-2021, 22:55

Эксперт: на Донбассе война, которая нужна Западу

4-03-2021, 16:45

WarGonzo указал направления вооруженного наступления Киева

3-03-2021, 17:00

Завитневич: Украина не будет одна в противодействии России в Донбассе

1-03-2021, 15:50

Украина перебрасывает военную технику на Донбасс железнодорожными составами

27-02-2021, 12:30

Украина и Турция готовятся к повторению карабахского сценария в Донбассе

21-02-2021, 13:30

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров