В СНБО Украины прокомментировали информацию о наступлении 15 марта в Донбассе

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов опроверг слухи о наступлении ВСУ на Донбасс 15 марта. По словам Данилова, никаких оснований для утверждения того, что эскалация конфликта на Востоке Украины начнется силами Киева 15 марта, нет.

По словам секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, информация о скором наступлении ВСУ на Донбасс является «слишком преувеличенной».





«Отовсюду поступает информация о эскалации конфликта именно 15 марта — об этом говорят обозреватели, журналисты, СМИ, все подряд. Не пойму, почему вообще поднялась эта дата? Похоже уже на мантру какую-то, настолько часто о ней говорят», - сообщил Данилов.

Он особо подчеркнул, что Совет национальной безопасности Украины вообще не располагает какой-либо информацией касательно 15 марта.

«У нас есть своя четкая стратегия и понятная ситуация, мы постоянно контролируем ситуацию на фронте. СНБО круглосуточно получает информацию от всех соответствующих структур. Ни о какой исторической точке в виде 15 марта мы не знаем. Но в любом случае, наша армия уже не позволит делать то, что было в 2014 году, кто бы ни стал зачинателем конфликта», - добавил Алексей Данилов.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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