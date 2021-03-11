ФАН намерен добиваться пересмотра дела по иску Bellingcat

Сегодня, 21:20

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ФАН намерен добиваться пересмотра дела по иску Bellingcat

Юристы Федерального агентства новостей (РИА ФАН) решили добиваться пересмотра 

дела по иску Bellingcat. Также в их планы входит повторное судебное разбирательство. 

Ранее окружной суд Амстердама вынес решение в пользу Bellingcat, подавшего иск к редакции РИА ФАН. 

О судебном решении журналисты Bellingcat сообщили в четверг 11 марта.

Тогда российское новостное агентство высказало неудовлетворение решением голландского суда, охарактеризовав процесс, как «хитрый неправомерный шаг Bellingcat». 

Судебное заседание не имело состязательного характера, права ответчика были нарушены, так как его представители попросту не присутствовали. Соответственно, не было соблюдено право на защиту. 

«Дирекция Федерального агентства новостей не была проинформирована должным образом о дате и месте судебного заседания» — говорится в официальном сообщении редакции.

На сегодняшний момент юристы Медиагруппы «Патриот» (куда входит ФАН) рассматривают вопрос правомерности подачи заявления в амстердамский суд.

Следует отметить, что РИА ФАН расположено в России и находится вне юрисдикции нидерландских судов.

В июне прошлого года в адрес сотрудников Федерального агентства новостей стали приходить сообщения с угрозами от репортеров Bellingcat. Последние требовали сообщить о якобы имевшем место вмешательстве ФАН в прошедшие выборы главы Соединенных Штатов. 

ФАН неоднократно заявлял о том, что это домыслы и инсинуации, и даже суд в США отказался от таких обвинений. 

Отдел расследований Федерального агентства новостей стал собирать доказательства для изобличения провокаций и фальсификаций группы Bellingcat. Однако согласно постановлению суда Амстердама от 11 марта, РИА ФАН обязан удалить такие статьи или выплатить штраф в размере до 500 тысяч евро.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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