Самолет-разведчик НАТО устроил ночную провокацию в 20 километрах от границы Крыма

Сегодня, 09:25

Анна Лисова

0

Image 16+
Самолет-разведчик НАТО устроил ночную провокацию в 20 километрах от границы Крыма

Британский военный самолет-разведчик приблизился к границе Крыма на расстояние около 20 километров. 

В полутора минутах полета от российской границы он развернулся и ушел без какого-либо «наказания», передает Аvia.pro.

Самолет Королевских ВВС Boeing RC-135W (бортовой номер ZZ666) приблизился к границам Крыма в 45 километрах от Ялты. Он, по мнению экспертов, мог проводить специальную разведывательную операцию. И, судя по всему, ему прекрасно удалось выполнить свою миссию. 

Судя по информации, которая появилась в открытом доступе, в этот раз истребители ВКС России не поднимались на перехват британского военного самолета. Во всяком случае в момент сближения его с границей Крыма недалеко от Ялты, перехватчиков рядом с ним не было.

«Телеграм»-канал «Записки охотника» отмечает, что в последнее время самолеты НАТО у границ Крыма появлялись редко. Удивило экспертов то, что этот разведывательный полет выполнялся ночью. Возможно это была проверка готовности РФ поддержать самопровозглашенные ДНР и ЛНР в случае масштабных боевых действий на Донбассе. 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Самолет-разведчик НАТО устроил ночную провокацию в 20 километрах от границы Крыма

Сегодня, 09:25

ФАН намерен добиваться пересмотра дела по иску Bellingcat

Вчера, 21:20

Военно-морские силы НАТО пытаются организовать блокаду флоту ВМФ России в Атлантике

Вчера, 08:50

Во время войны во Вьетнаме ВВС США потеряли почти 10 тысяч летательных аппаратов

10-03-2021, 22:50

Стратегический бомбардировщик США B-1B Lancer впервые сел в Арктике

10-03-2021, 19:00

Китайский генерал призвал армию готовиться к неизбежному конфликту с США

10-03-2021, 12:35

Неизвестный комплекс РЭБ полностью отключил спутники GPS над Сирией, Ливаном и Израилем

10-03-2021, 11:35

Корабли и самолеты НАТО трое суток преследовали подводную лодку России, вооруженную «Калибрами»

9-03-2021, 16:10

Действия Байдена в Сирии привели к передаче власти в США Камале Харрис

8-03-2021, 21:20

Сотни бензовозов уничтожены в Сирии одним российским ударом из Средиземного моря

8-03-2021, 20:45

США перебросили более 30 модифицированных САУ Paladin в Германию

8-03-2021, 14:05

Война в Афганистане обнажила масштабы коррупции в Пентагоне

8-03-2021, 09:15

Немецкие эксперты: армия России слаба в воздухе и на воде

8-03-2021, 00:30

В Эстонии школьников готовят к войне с Россией

7-03-2021, 10:35

Истребитель F-15 ВВС США выпустил крылатые ракеты близ базы ВМФ РФ в Калининграде

7-03-2021, 09:25

InfoBrics: США намерены превратить Румынию в плацдарм для атаки на Россию в Черном море

6-03-2021, 21:25

США разместили в Румынии 18 ОТРК, способных нанести одновременный удар по Крыму

6-03-2021, 12:10

Истребители НАТО Eurofighter Typhoon нарушили военные учения России в Черном море

6-03-2021, 11:20

В Индии заявили о возможном взломе российских комплексов ЗРС С-400 «Триумф»

5-03-2021, 17:15

Forbes: страх перед ядерным арсеналом России загоняет США в ловушку

5-03-2021, 13:15

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров