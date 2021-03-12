Самолет-разведчик НАТО устроил ночную провокацию в 20 километрах от границы Крыма

Британский военный самолет-разведчик приблизился к границе Крыма на расстояние около 20 километров.

В полутора минутах полета от российской границы он развернулся и ушел без какого-либо «наказания», передает Аvia.pro .

Самолет Королевских ВВС Boeing RC-135W (бортовой номер ZZ666) приблизился к границам Крыма в 45 километрах от Ялты. Он, по мнению экспертов, мог проводить специальную разведывательную операцию. И, судя по всему, ему прекрасно удалось выполнить свою миссию.

Судя по информации, которая появилась в открытом доступе, в этот раз истребители ВКС России не поднимались на перехват британского военного самолета. Во всяком случае в момент сближения его с границей Крыма недалеко от Ялты, перехватчиков рядом с ним не было.

«Телеграм»-канал «Записки охотника» отмечает, что в последнее время самолеты НАТО у границ Крыма появлялись редко. Удивило экспертов то, что этот разведывательный полет выполнялся ночью. Возможно это была проверка готовности РФ поддержать самопровозглашенные ДНР и ЛНР в случае масштабных боевых действий на Донбассе.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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