В Польше ядерное оружие назвали единственным способом сдержать русских в Калининграде

Сегодня, 10:05

Ольга Громова

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В Польше ядерное оружие назвали единственным способом сдержать русских в Калининграде

На днях польский портал Wirtualna Polska рассказал об изменениях, которые проводят ВС России. В заметке говорилось, что на территории граничащей с Польшей Калининградской области появится новая разведрота, которая будет включена в состав 18-ой механизированной дивизии.

Польские читатели живо отреагировали на сообщение и начали активно его обсуждать и комментировать. Причем, в своих рассуждениях зашли настолько далеко, что предложили нацелить на Россию ядерные ракеты.


Необходимо отдать должное некоторым полякам. Они понимают, что мощь РФ и Польши - как небо и земля, их даже сравнивать не имеет смысла. Невзирая на то, что Польша является членом Альянса.

«А чего разведывать то? Польша, несмотря на вступление в НАТО, еще никогда не была настолько слабой», - высказался Adams.

Еще один читатель убежден, что России без надобности разведрота - всю информацию она может получить без особого напряга.

«Половина наших кадровых – это люди русских, поэтому США боятся давать нам новое вооружение, ибо это равносильно передаче схем Москве», - утверждает он.

С ним солидарен пользователь под ником Jaro. 

«Пора уже снять розовые очки и осознать, что у нас никогда не будет больше людей, самолетов и танков, чем русских. Это простая математика, - зашел он издалека. Но далее поляк развивает довольно агрессивный настрой и призывает сделать Польшу ядерной державой. - Единственное эффективное средство сдерживания русских – это ядерное оружие, уравновешивающее возможности. И если Северная Корея справилась с этим, то почему бы не сделать это Польше?! Пора народу просыпаться!».

За ядерное оружие высказались еще несколько читателей издания.

Пара-тройка пользователей заявила в комментариях, что опасения из-за появления новой роты разведки в Калининграде совершенно бессмысленны. Надежды - на «великий и могучий» НАТО и его спутники.

«Большевики еще только собирают это подразделение, а тут уже паника, ну и, во-вторых, спутники и так обнаружат все, а значит, оно не имеет смысла», - пытается образумить всех VIP.

Напомним, недавно Польша отрепетировала на учениях войну с Россией и потерпела поражение всего за 5 дней. И никакие спутники НАТО, никакие войска союзников не приблизили ее к победе.

На пятый день смоделированной войны противник находился на линии Вислы, вел бои за Варшаву, стратегические порты к тому времени ним уже были захвачены, авиация и флот разгромлены. А передовые подразделения польской армии к востоку от Вислы потеряли от 60 до 80% личного состава. И это невзирая на поддержку НАТО. Ситуация для Польши выявилась намного хуже, чем в 1939 году.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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