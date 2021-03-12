Украина оставила свои бронемашины «Дозор-Б» и «Казак-2» у границы с Крымом после проведения учений

Сегодня, 13:10

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Украина оставила свои бронемашины «Дозор-Б» и «Казак-2» у границы с Крымом после проведения учений

Украинская сторона оставила бронемашины «Дозор-Б» и «Казак-2» возле крымского полуострова после проведения «противодиверсионных учений». В рамках проведенной тренировки ВСУ оттачивали свои навыки по защите стратегических объектов инфраструктуры в непосредственной близости от российских границ, информирует «Военное обозрение».

Согласно информации пресс-службы Операции Объединенных сил ВСУ, подразделения украинской армии провели учения по противодействию диверсионно-разведывательным группам условного противника. Учитывая, что тренировки проходили возле границы с российским Крымом, условным противником ВСУ выбрали для себя российскую армию.


«Главной целью этих мероприятий является повышение уровня взаимодействия Вооруженных сил со всеми составляющими сил безопасности и обороны Украины. В первую очередь это касается организации мероприятий по противодействию диверсиям на потенциально опасных объектах инфраструктуры», - значится в отчете Операции Объединенных сил ВСУ.

Генерал-лейтенант Сергей Наев отметил, что в ходе учений были задействованы бронемашины собственного производства «Казак-2» и «Дозор-Б», которые были употреблены для оперативной передислокации подразделений и их огневой поддержки. Однако после окончания «учений», Украина не спешит отвести обратно свою военную технику, умышленно оставив свои бронемашины в непосредственной близости от российских территорий.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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