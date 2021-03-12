Экс-помощник министра обороны Украины назвал три наиболее вероятных направления прорыва ВСУ на Донбассе

Экс-помощник министра обороны Украины Алексей Селиванов стал гостем программы «Открытый эфир», которая выходит на телеканале «Звезда», и обозначил наиболее вероятное направление прорыва ВСУ на Донбассе.

По его словам, группировка Вооруженных сил Украины активно усиливается на всех участках линии соприкосновения. Особенно это касается связи, артиллерии и артиллерийской разведки. Пока нет «зелени» и ландшафт не сменился, украинские военные могут предпринять попытку отсечь через Краснодон Луганск от России, как это было в 2014 году, но вряд ли они на это пойдут, учитывая высокую вероятность попадания в котел.

Конечно, можно попробовать отрезать Донецк от Луганска, но это также Горловка и Дебальцево, что автоматически означает разрушение этих городов.

Мариуполь - возможное третье направление. ВСУ, по мнению Селиванова, могли бы попытаться выйти к российской границе в Безыменном.

Эксперт считает, что для прорыва это самое выгодное направление, поскольку территория не является густонаселенной. Поэтому там можно вести обстрелы, принимая данные аэроразведки, стремясь не затронуть гражданскую застройку.

«Это самый безопасный вариант для украинских сил», - резюмировал Селиванов.

Он, к слову, сомневается, что нынешней весной Киев попытается «раскатать Донбасс в ноль», но попытается добиться эскалации конфликта и втянуть Россию, чтобы затем красиво выйти из минских соглашений.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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