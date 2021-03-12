Военные эксперты допустили воздушный удар НАТО по Донбассу

Сегодня, 15:00

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Военные эксперты допустили воздушный удар НАТО по Донбассу

Военные аналитики указали на вероятность вмешательства НАТО в конфликт на Востоке Украины — не исключено, что для этого Североатлантический альянс задействует свои боевые самолеты. Учитывая, что ЛДНР не располагают средствами ПВО дальнего спектра действия, такие меры НАТО могут перевесить силы на пользу Киеву.

Эксперты обратили внимание, что за несколько дней до предполагаемой даты штурма Донбасса — 15 марта, – в Донбасс прибыл Роджер Клутье, командующий сухопутными войсками НАТО в Европе. Аналитики предположили, что вряд ли появление такого высокопоставленца НАТО в зону конфликта является случайным: возможно, Клутье лично оценивает обстановку на фронте и выбирает нужную стратегию по содействию ВСУ в штурме Донбасса.


«Не исключено, что НАТО привлечет в противостояние с защитниками Донбасса свои ударные боевые самолёты, что может кардинально изменить расположение сил. Учитывая стремление альянса спровоцировать Россию на ответные действия, чтобы ввести новые санкции, такой вариант кажется вполне реальным», - сделали вывод военные аналитики.

Однако эксперты подчеркнули, что демонстративное вмешательство НАТО в противостояние Киева и Донбасса может быть расценено Россией как прямая угроза безопасности своих граждан, проживающих на Востоке Украины — и в этом случае ответ Москвы будет самым решительным и жестким.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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