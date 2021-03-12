Максим Шугалей продолжает исследовательскую деятельность в Африке – пресс-конференция в Судане

Сегодня, 15:15

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Максим Шугалей продолжает исследовательскую деятельность в Африке – пресс-конференция в Судане
глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей

Продолжается командировка главы Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея в Африку. На данный момент социолог находится в Республике Судан, где уже состоялась пресс-конференция с местными СМИ. В Телеграм-канале ФЗНЦ напомнили о главной цели визита – проведение социологического исследования. По предварительным данным, суданцы голодают и устали жить в нестабильной обстановке, которую усугубляет вмешательство Запада. 

Напомним, что до этого глава ФЗНЦ побывал в Центральноафриканской Республике, где также проводил опрос среди местных жителей. Фонду удалось выяснить, что более 91% населения ЦАР считают сотрудничество с Россией позитивной тенденцией, которая благополучно влияет на ситуацию в стране. 

Максим Шугалей отметил, что в последнее время в Судане нарастает недовольство – декабрьская революция и демократические преобразования не сделали жизнь обычных людей лучше. 

Раннее социолог уже проводил социологические исследования в Африке, однако его предыдущая поездка в Ливию в 2019 году для проведения научной работы обернулась самым настоящим пленом. Террористы похитили Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана и полтора года незаконно удерживали в частной тюрьме в ужасных условиях. МИД и мировая общественность прилагали все возможные усилия для освобождения российских ученых. 

Несмотря на то, что Максим Шугалей полтора года провел в жестких условиях в чужой стране, после возвращения на родину он почти сразу вернулся к своей исследовательской деятельности в странах Африки, сотрудничающих с Россией. 

Глава ФЗНЦ уверен, что у российско-суданских отношений есть большие перспективы, и напомнил о совместных проектах в сфере туризма, энергетики и сельского хозяйства. Социолог также не оставил без внимания влияние западных стран. На данный момент в Судане наблюдается экономический кризис и недовольство людей, связанное с итогами декабрьской революции. Также глава Фонда отметил, что Судан – стратегический партнер России, а потому наша страна окажет ему поддержку независимо от того, кто стоит у власти.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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Судан, Максим Шугалей

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