Пентагон сооружает на Аляске новую систему противоракетной обороны

Сегодня, 16:05

Ольга Громова

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Пентагон сооружает на Аляске новую систему противоракетной обороны

США вводят в строй еще один элемент системы противоракетной обороны. Речь о новой мощной радиолокационной станции, которая должна заработать на Аляске уже в нынешнем году, пишет РИА Новости.

Long Range Discrimination Radar (LRDR) США начали строить еще в 2018 году на авиабазе Clear Air Force. Ввести в эксплуатацию ее должны были еще в минувшем году, но пандемия внесла свои коррективы.


Изготовленная с применением нитрида галлия LRDR, по утверждению разработчиков, в 25 раз больше многофункциональной РЛС AN/SPY, основного элемента боевой информационно-управляющей системы «Иджис», которая идет в оснащении крейсеров и эсминцев ВМС США. Ее особенность в том, что во время технического обслуживания радар не надо выключать.

Увеличенная дальность, обнаружение ракетных пусков за тысячи километров, селекция боевых блоков и ложных целей — все это, как уверяют в Пентагоне, необходимо для того, чтобы отразить возможный ракетный удар Ирана или Северной Кореи. Но истинное предназначение РЛС, как считают эксперты, совершенно в другом. По их мнению, главной целью будут именно российские ракеты.

«Когда американцы развертывали систему ПРО в Европе, они тоже уверяли, что это для сдерживания Ирана. На самом деле новый радар направлен исключительно против России. Траектория полета баллистических ракет Северной Кореи проходит над Тихим океаном. Чтобы их отслеживать, нужны РЛС, скажем, в районе Гавайев», - пояснил доктор военных наук Константин Сивков.

Он добавил, что кратчайшие маршруты российских МБР, запущенных из Сибири, с Северного флота и даже с Тихого океана, пролегают именно над Аляской.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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