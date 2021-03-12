Пригожин предложил Вашингтону накормить американскую Нацгвардию

Сегодня, 18:20

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Пригожин предложил Вашингтону накормить американскую Нацгвардию

На минувшей неделе солдаты Национальной гвардии США, которые в данный момент находятся в Вашингтоне по приказу американского лидера Джозефа Байдена, обнаружили в своих обедах червей и металлическую стружку. Об этом стало известно из сообщения издания Frontpage mag.

Автор материала сравнил произошедшее с легендарной кинокартиной «Броненосец “Потемкин”», где матросов хотели накормить червивым мясом. Сведениями поделился анонимный информатор из Нацгвардии. По его словам, после обнаружения металлической стружки пришлось выбросить 75 блюд. Еще ряд других блюд вышли недоваренными, что стало причиной плохого самочувствия военнослужащих. Некоторым из них понадобилась госпитализация.

Солдаты утверждают, что ещё в начале года питание было замечательным. Однако все изменилось незадолго до инаугурации Байдена. Размер порций уменьшился, а качество еды ухудшилось. Причиной послужила смена подрядчиков после прихода к власти Демократической партии США.

Журналист Frontpage mag прозаично отметил, что демократам сначала нужно придумать, как прокормить армию, после чего настаивать на оккупации Вашингтона. 

Предприниматель из Санкт-Петербурга Евгений Пригожин, известный созданием успешной компании по поставке питания, прокомментировал инцидент. Он подчеркнул, что новые американские власти унизили солдат Национальной гвардии, попытавшись накормить их несъедобной пищей.

Бизнесмен считает, что американская сфера общепита пробила дно, отравив и унизив солдат гнилой едой. При этом он отметил, что здоровье и жизнь военнослужащих для демократов Соединенных Штатов является не более, чем разменной монетой. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.


В качестве альтернативы, Пригожин иронично предложил организовать приготовление и доставку качественного питания солдатам Нацгвардии США. Более того, он выразил готовность договориться с американскими чиновниками насчет долгосрочного сотрудничества.

«В нашем рационе отсутствуют такие ингредиенты, как черви и кусочки металла. Все будут накормлены и довольны», – резюмировал бизнесмен.

Напомним, тысячи солдат американской Нацгвардии по решению властей останутся в Вашингтоне до середины марта. Это страхом Байдена перед новыми попытками штурма Капитолия и общественными беспорядками. По словам американцев, чьи взгляды противоречат политике нового национального лидера, происходящее является военной оккупацией Вашингтона. 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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США, Евгений Пригожин

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