Военкор Котенок допустил, что Украина может устроить военную провокацию в Крыму

Сегодня, 10:10

Ольга Громова

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Военкор Котенок допустил, что Украина может устроить военную провокацию в Крыму
Военкор Юрий Котенок

В Донбассе с каждым новым днем становится все горячее. Военные эксперты сейчас стремятся обозначить направления для прорыва ВСУ, даже возможную дату масштабного наступления называют - 15 марта. Однако за подобными обсуждениями специалисты почему-то упускают еще одно направление атаки украинской армии - Крым. Об этом в своем Телеграм-канале написал военкор Юрий Котенок.

По его словам, экспертам все же стоило бы представить, пусть даже теоретически, что Киев вместо ожидаемого удара по Донбассу ударит по полуострову.


Много для этого не надо - парочка РСЗО, а расстояние от Украины позволяет достать залповым огнем до Крыма.

Котенок пишет, что если подобное произойдет, Россия вынуждена будет дать ответ. Но в глазах международной общественности Крым не является российской территорией. А это может означать только одно - Москва в очередной раз прогремит в мировых СМИ как агрессор, который «ломится на Украину, чтобы обеспечить водой аннексированный Крым.

Юрий Котенок в своей публикации также напомнил об имевшем месте пролете британского самолета-разведчика всего в 45 километрах от Ялты, а также активность украинских войск неподалеку от полуострова.

«Это к тому, что вполне могут устроить военную провокацию в Крыму, вызвав неотвратимый ответ России, и перенеся провокации в Донбасс условно «вторым номером», где любой ответ со стороны Народной милиции республик будет однозначно трактован как «полномасштабное наступление агрессора на Украину», - резюмировал Котенок.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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